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"Молитва за канонізацію з обмиванням манту": у мережі запропонували зарахувати Супрун до лику святих (фото)

10:19, 27 серпня 2018
Країна
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Деякі поради Супрун українці висміюють у мережі / фото УНІАН

Ініціатори "події" заявили, що 28 вересня проведуть у лаврі молитву в честь в. о. голови МОЗ України.

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"Вона навчила нас не боятися протягів, показала сенс здорового способу життя. Завдяки їй не ростуть вуса від контрацептивів, розсмоктується остеохондроз і зникають дисбактеріоз з ВСД. Нарешті ми можемо хрустіти пальцями і мочити манту. Вона гідна бути зарахованою до лику святих. Спільною молитвою ми доб'ємося справедливості", - йдеться в описі до жартівливого заходу.

Раніше Супрун заявляла, що понад 80% смертей в Україні викликані хворобами системи кровообігу, новоутвореннями, хронічними обструктивними хворобами легень, діабетом. Це ті хвороби, які в багатьох випадках викликає неправильний спосіб життя.

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Теги: #МОЗ#Уляна Супрун