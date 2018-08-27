"Молитва за канонізацію з обмиванням манту": у мережі запропонували зарахувати Супрун до лику святих (фото)

Українці в соцмережі створили жартівливий захід "Молитва за канонізацію Супрун".

У Facebook створили жартівливий захід під назвою "Молитва за канонізацію Супрун з обмиванням манту і на холодному".

Ініціатори "події" заявили, що 28 вересня проведуть у лаврі молитву в честь в. о. голови МОЗ України.

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"Вона навчила нас не боятися протягів, показала сенс здорового способу життя. Завдяки їй не ростуть вуса від контрацептивів, розсмоктується остеохондроз і зникають дисбактеріоз з ВСД. Нарешті ми можемо хрустіти пальцями і мочити манту. Вона гідна бути зарахованою до лику святих. Спільною молитвою ми доб'ємося справедливості", - йдеться в описі до жартівливого заходу.

Раніше Супрун заявляла, що понад 80% смертей в Україні викликані хворобами системи кровообігу, новоутвореннями, хронічними обструктивними хворобами легень, діабетом. Це ті хвороби, які в багатьох випадках викликає неправильний спосіб життя.