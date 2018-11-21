Після низки гучних випадків в Україні психологи пояснили, чому батьки-педофіли знімають знущання над власними дітьми (відео)

За останній рік в Україні сталися три гучні справи з батьками, які продавали порно зі своїми дітьми.

Усі педофіли - травмовані люди. Імовірно, колись з ними трапилося те ж, що зараз вони роблять з дітьми. Так просто психологи пояснили бажання дорослих людей знімати на відео розпусту зі своїми ж нащадками.

А от поліція причинами не дуже переймається, а просто контролює Інтернет. Тепер порно не перекинеш покупцям через анонімні мережі. За останній рік - три гучні розкриті справи, і ще десятки менш помітних. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Червень, Кривий Ріг. Від правоохоронців Австралії надходить сигнал, що в одній з квартир хтось знімає порнографію з 4-річною дівчинкою і продає за електронну валюту. Кіберполіція з’ясовує: з доньки знущається молоде подружжя. Вихідці з Азербайджану ґвалтують дитину і знімають відео.

Зараз маленькою дівчинкою переймаються органи опіки, а її батьків можуть ізолювати від світу на 12 років. От тільки до суду справа ще не дійшла, у поліції обіцяють, що це станеться наступного місяця, після завершення усіх експертиз.

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Ще один гучний випадок стався у Бердичеві. Поліція затримала 27-річного батька, який розбещував свою дитину, як їй було лише три місяці. Він знімав свої дії на мобільний і поширював через російські інтернет-ресурси за гроші. Мама не знала. Татко нині у СІЗО. Його навряд чи відпустять, кажуть у поліції, навіть якщо він виявиться психом.

"Є проблема з психічним здоров’ям цього фігуранта. І проводиться експертиза, яка вкаже, чи він був осудний на момент скоєння злочину, чи ні", - каже заступник керівника Департаменту кіберполіції України Віталій Чубаєвський.

Кіберполіція порушила десятки справ за розповсюдження порно з малолітніми. Але тих, де своїх же дітей експлуатували батьки, лише три за рік. Найсвіжіша пригода – у Фастові. Що змушує горе-пращурів заробляти на знущаннях з нащадків, знає психолог. Виявляється, заробітки для збоченців – не головне.

"Однозначно ми говоримо про людей, які перенесли травму. Можливо, в ранньому дитинстві. Кожна людина прагне десь реалізуватися. І якщо вона не може реалізуватися як фахівець в якійсь галузі, вона все одно продовжує пошук. Цілком можливе таке бачення: ось так я реалізуюся", - каже психолог Тетяна Груша.

Про злочин у Кривому Розі українських правоохоронців попередили австралійські колеги. Та кіберполіція працює з усіма закордонними відомствами. І попереджає: через який би таємничий сервер ви не продавали своїх дітей, вас знайдуть у будь-якій точці планети.