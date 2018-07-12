На Житомирщині чоловік розбещував 11-місячну доньку й викладав кадри "розваг" у мережу (фото, відео)

Сьогодні під час обшуку поліцейські виявили на електронних носіях інформації, які належать затриманому, фото із зображеннями порнографічного характеру за участю малолітньої дівчинки.

Правоохоронці затримали чоловіка, який використовував свою 11-місячну доньку для створення продукції порнографічного характеру.

Як повідомила прес-служба Департаменту кіберполіції Національної поліції України, від австралійських колег надійшла інформація, що у мережі виявлено матеріали порнографічного характеру за участі дитини, якій на вигляд менше року.

"Працівники кіберполіції провели попередню перевірку та встановили причетність до розповсюдження цих файлів 27-річного мешканця Житомирщини. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за створення та розповсюдження предметів порнографічного характеру", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що зловмисник вчиняв розпусні дії, імітував статеві акти із власною донькою 2017 року народження. Фото розповсюджував у мережі інтернет за допомогою російського веб-ресурсу «yandex.ru», доступ до якого заборонений на території України.

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Працівники відділу протидії злочинами у сфері обігу протиправного контенту та телекомунікацій Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідством Деснянського управління столичної поліції, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №3, за участю спецпідрозділу КОРД поліції Житомирщини, сьогодні провели у квартирі зловмисника санкціонований обшук.

За його результатами поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, який зловмисник ховав в дитячих іграшках. За результатами попереднього огляду правоохоронці виявили на телефоні зловмисника файли порнографічного змісту за участі малолітньої дитини. Вилучена техніка направлена до експертного центру для проведення усіх необхідних експертиз.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Зроблені цим нелюдом зображення не можу виставити, бо нормальні громадяни не зможуть їх дивитися, від цих фото стає волосся дибки", - написав, у свою чергу, у Facebook заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Потрібен чи ні нам законопроект 6607, який посилює покарання за вчинення статевих злочинів стосовно малолітніх? Поки ми розмірковуємо, покидьки щодня продовжують творити зло. Ціна одного дня наших роздумів - покалічені дитячі життя", - резюмував він.

Крім того, начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що затриманий чоловік - учасник АТО.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині 76-річний пенсіонер протягом двох років ґвалтував 14-річну дитину.