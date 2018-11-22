Супрун нещадно розкритикувала один із "методів" діагностики

Метод іридодіагностики вважається потенційно небезпечним, адже витрачаються кошти й час пацієнтів, натомість встановлюються неправильні діагнози.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про один з псевдометодів діагностики — іридодіагностику.

За твердженням іридодіагностів, кожна частина тіла пов‘язана з відповідною зоною на райдужній оболонці ока. І якщо якийсь орган або частина тіла "дають збій", він відображається на оці людини, нагадала Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Однак, відомо, що структура райдужки формується під час внутрішньоутробного розвитку та фактично не змінюється протягом життя. А візуальні прояви, які "діагности" помічають на оці, можуть виникнути через пошкодження капіляру або ж може мати місце візуальний прояв хвороби ока. Але ці зміни жодним чином не пов’язані з хворобами інших систем організму", - наголосила в.о. глави МОЗ.

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Дослідження, в яких намагались довести хоча б якусь дієвість цього методу, показали абсолютно протилежне:

1. Неправильний діагноз. В одному з досліджень іридодіагности обстежували людей із хворобою нирок. В результаті хворобу діагностували у 88% здорових людей, а 74% справді хворих виявились начебто здорові.

2. Ще в одному дослідженні, яке стосувалось онкологічних хвороб, іридодіагност обстежував 110 пацієнтів, у 68 з яких був діагностований рак. Після застосування псевдометоду, з усіх пацієнтів, хворих на рак, було визначено, а скоріш за все вгадано, лише три діагнози.

3. Суперечливі діагнози. Ще в одному дослідженні робили обстеження людей із хворобами сечового міхура. Кілька іридодіагностів встановили не тільки невірні діагнози, але й навіть суперечливі між собою.

4. Діагнози не відповідають дійсності. Огляд наявних досліджень щодо іридодіагностики, опублікований ще у 2000 році, вказує, що цей метод взагалі не має ефективності. Зокрема, його можна вважати потенційно небезпечним, адже витрачаються кошти і час пацієнтів, натомість встановлюються неправильні діагнози.