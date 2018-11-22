За 4 роки кількість випускників медзакладів зменшилась вдвічі - Богомолець

У порівнянні з набором 2014/2015 року у медичних коледжах кількість бюджетників скоротилась з 8,4 тисяч до 4,1 тисячі осіб.

Протягом останніх чотирьох років кількість випускників медичних навчальних закладів в Україні зменшилась вдвічі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала депутат, голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

«За 4 роки в Україні вдвічі скоротилася кількість випускників медичних закладів… Ситуацію з підготовкою медсестер, акушерок, фельдшерів та інших спеціалістів вони називають катастрофічною. Так, у порівнянні з набором 2014/2015 року у медичних коледжах практично вдвічі скоротилася кількість студентів: бюджетників — з 8406 до 4141, контрактників — з 9006 до 5117 осіб», - написала вона.

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Серед головних причин Богомолець назвала низьку мотивацію до навчання у студентів, маленькі зарплати медпрацівників, підвищення вартості навчання для контрактників через постійну інфляцію та зростання вартості комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський заявив, що абітурієнти, які матимуть намір вступити до медичних університетів у 2019 році, потрібно буде складати також ЗНО з математики або фізики на вибір.