Митрополита Володимира прооперували через перелам шийки стегна

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит ВОЛОДИМИР був прооперований через перелам шийки стегна.

Як повідомляє прес-служба УПЦ, 16 вересня митрополит ВОЛОДИМИР отримав травму ноги (перелом шийки стегна). Того ж дня йому зробили операцію, що пройшла вдало.

Під час періоду реабілітації, який є обов’язковим і необхідним, Предстоятель УПЦ звершуватиме богослужіння і молитиметься в домовому Свято-Миколаївському храмі, а також працюватиме та прийматиме відвідувачів у своїй резиденції в Києво-Печерській Лаврі.

«Звертаємося до всіх вірних Української Православної Церкви з проханням підносити молитви за здоров’я та якнайскоріше одужання Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира», - йдеться в повідомленні прес-служби.