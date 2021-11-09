В Україні новий рекорд за кількістю зареєстрованих летальних випадків серед хворих, яким було діагностовано COVID-19, - 833.

Поточна смертність від COVID-19 в Україні у 1,5-2 рази менша за пікові значення 2021 року окремих європейських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Сьогодні ми маємо новий сумний рекорд за кількістю зареєстрованих летальних випадків серед хворих, яким було діагностовано COVID-19, - 833. Ми можемо константувати, що поточна смертність в Україні у 1,5-2 рази менша за пікові значення 2021 року окремих європейських країн", - сказав міністр.

Водночас, за словами Ляшка, варто також розуміти, що смертність є "відкладеним" показником і може продовжувати зростати впродовж 2-3 тижнів після стабілізації захворюваності.

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"Але безпосередньо кожен з вас може сьогодні вплинути на цей показник. Для цього треба зробити щеплення, що дозволить зберегти своє здоров'я та повернутись медикам до звичного режиму роботи", - підкреслив очільник МОЗ.

За словами Ляшка, на сьогодні в Україні для хворих на COVID-19 виділено найбільшу кількість ліжок за час епідемії – 76 тис. 401.

"Наразі маємо найбільшу кількість виділених ліжок під COVID-19 – 76 тис. 401 ліжко. З них зайнято 51 тис. 926 ліжок", - зазначив Ляшко.

На реанімаційних ліжках, за словами міністра, перебуває 3 тис. 649 пацієнтів.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби зафіксовано 18 тис. 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 2 тис. 967 осіб, зафіксовано 833 летальних випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 107 тис. 489 осіб, одужали – 2 млн 537 тис. 565, померли – 73 тис. 390.

Смертність від коронавірусу в Україні

Автор: Леся Лещенко