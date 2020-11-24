Біль в шиї може бути причиною серйозного захворювання.

Біль в шиї (або цервікалгія) знайома більшості людей. З болями в шиї стикаються люди різного віку. Цей неприємний симптом не завжди є ознакою захворювання, проте відкладати візит до лікаря не варто.

Причини болю в шиї

Болі в шиї можна розділити на дві групи з причин виникнення:

виникають внаслідок захворювань хребта і підвивиху хребців, наслідки таких травм можуть проявлятися протягом життя;

виникають внаслідок інших причин: інфекційних та ендокринних захворювань, пухлинних процесів, ревматизму.

Міофасціальний синдром

Читайте такожІзраїльські вчені заявили, що знайшли спосіб боротьби зі старіннямХарактеризується помірними нетривалими болями. Виникають болі в окремих точках. Причинами болю є тривале перенапруження м'язів шиї, розтягнення зв'язок, переохолодження. Як правило, біль проходить самостійно через кілька днів.

Остеохондроз шийного відділу

При остеохондрозі виникає деформація і руйнування міжхребцевих дисків. Стиснення і руйнування дисків призводять до артрозу, защемлення нервових корінців і больового синдрому. Часто біль віддає в руку і супроводжується запамороченням. У літніх людей біль через остеохондроз проявляється сильніше.

Дисфункція фасеткових суглобів

Витончення хряща на суглобових поверхнях призводить до здавлювання міжхребцевих нервових закінчень. Виникає тупий біль, який посилюється при русі, після пробудження може віддавати в потилицю, вухо, скроню або в плече.

Міжхребцева грижа

Грижі призводять до стиснення або обмеження нервових закінчень, що викликає болі в шиї, які віддають в руку або плече. Спостерігається порушення чутливості рук (оніміння, печіння, слабкість) і больового синдрому. Біль локалізується в одній частині шиї і посилюється при нахилі, обертанні або закиданні голови.

Шийна мієлопатія

Читайте такожВчені з'ясували, що навіть одна чашка кави на день під час вагітності небезпечнаБіль віддає в область між лопаток, в плечі, не проходить після прийняття знеболюючих. Симптомами шийної мієлопатії є оніміння кінцівок, проблеми з дрібною моторикою, запаморочення, погіршення пам'яті, зміни ходи.

Травма в шийному хребті

Шия може хворіти після травми, отриманої в ДТП, під час занять спортом або після удару головою. При цьому розтягуються і пошкоджуються м'язи, диски і зв'язки шийного відділу. Важкі випадки характеризуються виникненням переломів і вивихів. Наслідки травми проявляються в мігрені, спазмах шийних м'язів, погіршенні зору, запамороченні.

Біль через м'язову напругу

Шия може хворіти через тривале сидіння, при статичних навантаженнях, при сидячій роботі.

Інші причини болю в шиї

Ревматоїдний артрит;

спондиліт;

аутоімунні захворювання.

Діагностика болю в шиї

При виникненні болю в шиї варто відвідати лікаря-терапевта або невролога. Лікар збирає інформацію про характер болю та інших клінічні симптоми і може призначити додаткове обстеження:

загальний аналіз крові;

біохімічний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

аналіз на С-реактивний білок сечі;

КТ і МРТ шийного хребта.

Як зняти біль в шиї

Для зняття больових відчуттів в шиї лікар може прописати медикаментозне лікування, медичний масаж і гімнастику або носіння коміра Шанца. Для зняття болю використовують протизапальні препарати і міорелаксанти.

У серйозних випадках для лікування хвороби знадобиться хірургічне втручання. Якою б не була причина болю - її обов'язково потрібно лікувати, щоб уникнути ускладнень.

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Автор: Катерина Пулатова