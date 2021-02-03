Біль в очах може бути симптомом серйозного захворювання.

Біль в очах - неприємний і складний симптом. Такий біль може бути як наслідком простої перенапруги, так і серйозного захворювання, що може привести до втрати зору. Щоб убезпечити себе, важливо знати, в яких ситуаціях варто обов'язково звернутися до лікаря. Для цього потрібно встановити можливу причину хворобливих відчуттів.

Перенапруга

Це найпоширеніша і найбезпечніша причина болю в очах, проте ігнорувати її не варто. Очі можуть хворіти через постійну напругу очних м'язів і накопичення в них молочної кислоти. Таке відбувається, коли ви довго читаєте книгу або безперервно дивитеся в екран. Також очі можуть хворіти у людей з поганим зором, якщо вони не носять окуляри. В такому випадку очам доводиться напружуватися, щоб добре бачити.

Розв'язання проблеми: зробіть гімнастику для очей, відверніться від книги або екрану, прогуляйтеся на вулиці.

Сухість рогівки

Ця причина може супроводжуватися різзю в очах, печінням, відчуттям сухості. Рогівці може не вистачати слізної рідини через постійне носіння контактних лінз, сухості повітря, прийом деяких ліків.

Розв'язання проблеми: постарайтеся усунути причину сухості - зволожте повітря, дотримуйтеся правил носіння лінз. Якщо сухість не проходить - зверніться до офтальмолога.

Чужорідне тіло

Іноді піщинка, порошинка або вія може потрапити в око і прилипнути до рогівки. В такому випадку виникає відчуття стороннього тіла в оці, яке посилюється при морганні.

Розв'язання проблеми: у більшості випадків сторонні частинки самостійно змиваються слізною рідиною, а подряпини заживають за два дні. Для прискорення процесу можете промити очі краплями - штучними сльозами. Не потрібно лізти в очі пальцями, особливо немитими.

Очні інфекції

Різні частини ока можуть запалитися через дію бактерій і вірусів.

Кон'юнктивіт - це запальний процес кон'юнктиви, який супроводжується відчуттям піску в очах, почервонінням , виділенням з очей, опуханням .

- це запальний процес кон'юнктиви, який супроводжується в очах, , з очей, . Блефарит - запалення повіки. Інші симптоми - набряклість краю ока, свербіж, світлочутливість, випадання вій .

- запалення повіки. Інші симптоми - . Кератит - запалення рогівки ока, яке також супроводжується сльозоточивістю, світлобоязню, ріжучими болями, почервонінням, відчуттям стороннього тіла.

Розв'язання проблеми: звертайтеся до офтальмолога при підозрі на інфекцію. Не намагайтеся лікуватися самостійно.

Глаукома

Ця хвороба проходить у формі нападів, які супроводжуються підвищенням внутрішньоочного тиску. Під час гострої фази очі починають сильно боліти. Хворобу можна запідозрити, якщо виникають очні болі вночі і під ранок, райдужні кола навколо джерел світла, зменшення поля зору, туман перед очима.

Розв'язання проблеми: потрібно звертатися до лікаря. Без лікування глаукома призводить до зниження зору, а у важких випадках - до сліпоти.

Читайте також Болять яєчники: причини болю і способи знати біль Неврит очного нерва

Це хвороба очного нерва, яка дуже небезпечна через швидке зниження гостроти зору. Її симптомами є погіршення зору, біль при русі очима з боку в бік, порушення сприйняття кольорів.

Розв'язання проблеми: при швидкому зверненні до лікаря можливо зупинити погіршення зору і повністю відновити його.

Інші причини

Іноді біль в очах не пов'язаний з проблемами з цим органом. Біль в очах може виникати при неврологічних захворюваннях, таких як мігрені і невралгія. Виникає він через те, що один з очних нервів розташований в шийній області, де зв'язується з мозком і може переймати на себе головні болі.

Також очі можуть хворіти через підвищений або знижений артеріальний тиск. У таких випадках виникає розпираючий біль або відчуття тяжкості в очницях. При виникненні подібних відчуттів зміряйте тиск.

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Автор: Катерина Пулатова