В Україні живе близько 1,2 мільйона людей з онкологією, і щороку до них додаються 140 тисяч нових випадків. І хоча наразі вчені зробили величезний крок уперед у сфері лікування більшості видів раку, у нашому суспільстві, на жаль, і досі панує велика кількість міфів і упередження, з якими доводиться стикатися тим, хто чув на свою адресу діагноз «рак».

Онкологічний діагноз – серйозний виклик, який досить важко сприйняти як фізично, так і психологічно будь-якій людині. Але не менш тяжким ударом стає така звістка для рідних онкопацієнта, адже вони часто переймають на себе велику частину його проблем, стають опорою для хворої людини у цей складний час.

З метою покращити поінформованість людей щодо різних аспектів проблеми онкології, сприяти підвищенню ефективності терапії та якості життя хворих з онкодіагнозом в Україні було запущено соціально-освітню кампанію «Бути поруч», створену за підтримки компанії «Нутриція» – провідного експерта у галузі виробництва спеціалізованого харчування у Європі.

Детальніше про Проєкт «Бути поруч» за посиланням: http://butyporuch.com.ua/

На всеукраїнській онлайн-платформі Проєкту можна знайти відповіді експертів-онкопсихологів на важливі питання, зокрема, як сприйняти власний діагноз, підготуватися до терапії, організувати режим харчування, та багато інших, а також познайомитися з реальними історіями людей, які перемогли рак. Близьким онкопацієнтів може стати у пригоді інформація про те, як краще спілкуватися з такою людиною, про групи підтримки для родичів онкохворих, тощо.

Багато уваги Проєкт «Бути поруч» приділяє наданню актуальної інформації про проблему онкології та методи лікування, зокрема, щоб боротися з канцерофобією у суспільстві. На платформі можна знайти інформацію про основні міфи, пов’язані з раком, та інформацію від провідних лікарів-експертів Національного Інституту Раку.

Окремий розділ Проєкту присвячено інформації про правильне і спеціалізоване харчування у період лікування. Зокрема, там є поради, як організувати свій раціон, які продукти варто споживати, а від яких відмовитися, і що робити, якщо за звичного харчування не вдається підтримувати власну вагу і забезпечувати організм всіма поживними речовинами, необхідними для боротьби з хворобою.

До того ж у вересні 2020 року у рамках Проєкту розпочалася серія безкоштовних освітніх вебінарів «Бути поруч» за участі експертів і пацієнтів, де обговорюватимуться найпоширеніші питання, з якими стикаються як, власне, онкопацієнти, так і їхні рідні, друзі та колеги. Дізнатись розклад і теми майбутніх вебінарів, а також зареєструватись на них можна на сторінці Проєкту у розділі «Події».

Важливо усвідомлювати, що хоча шлях боротьби з онкологією складний та тривалий, її можна подолати, якщо вчасно звернутися по медичну і, що вкрай важливо, по психологічну допомогу, а також отримати якісну і достовірну інформацію про власне захворювання і шляхи його комплексного лікування.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН