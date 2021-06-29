Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Києві, Запорізькій, Миколаївській, Київській та Дніпропетровській областях.

За минулу добу в Україні виявили ще 182 випадки коронавірусу. Вчора 322 пацієнтів госпіталізували, 582 — одужали, а 5 — померли від ускладнень.

Як повідомляється у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо", зокрема, захворіли 10 дітей та 3 медпрацівники.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився після довгих вихідних, він є найнижчим з червня минулого року.

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Найбільше нових випадків виявили в Києві (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 234 463 випадки зараження коронавірусом. З них 52 300 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 164 374 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 16 675 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 10 930, методом ІФА — 1 463. Також зробили 4 282 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 10,8 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

17 065 людей щеплено проти COVID-19 за добу 28 червня 2021 року. Одну дозу отримали 7 591 людина, повністю імунізовані - 9 474 людей.

Протягом доби працювали 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення та 30 центрів вакцинації.

Станом на 28 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 751 726 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 912 471 людина, з них отримали 1 дозу – 1 912 469 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 589 362 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 501 831 щеплення.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко