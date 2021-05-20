Також за добу в Україні від коронавірусу одужали втричі більше людей, ніж захворіли.

Станом на 20 квітня за добу коронавірус в Україні виявили у 5165 осіб - серед них 324 дитини та 109 медпрацівників. Зафіксовано 203 летальних випадки, 16 748 пацієнтів одужали, 1884 людини госпіталізували, 2821 - виписали з лікарень.

Про це свідчать дані МОЗ, оприлюднені в офіційному Telegram-каналі.

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Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищила число хворих. Така динаміка спостерігається понад три тижні.

Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 170 398 осіб, з них 1 916 194 одужали, летальних випадків — 48 899. Активними хворими залишаються 205 тисяч 305 пацієнтів - на 11 786 осіб менше, ніж минулої доби.

Тест на коронавірус: що відомо

Здійснено тестувань за добу - 69 732 (методом ПЛР — 29509, методом ІФА — 12693, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 27 53076).

За весь час пандемії в Україн проведено ПЛР-тестувань – 9 943 891.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко