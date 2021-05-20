Міністр Ляшко також запевнив, що система охорони здоров'я станом на сьогодні підготовлена для проведення великої кількості щеплень на добу.

Новопризначений міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляє, що дані про проведення щеплення від COVID-19 заносять в електронну систему охорони здоров'я незалежно від місця проживання людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні парламенту перед голосуванням за подання голови уряду Дениса Шмигаля щодо призначення його на посаду міністра охорони здоров’я.

"Щодо документа про вакцинацію, сьогодні будь-де, де людина не проживає, дані про проведення щеплення заносять в електронну систему охорони здоров'я. Після цього можна згенерувати документ. Це або додаток "Дія", або, якщо людина ним не користується, відповідний документ, який дозволяє запобігти підробці", - пояснив Ляшко.

Він також запевнив, що система охорони здоров'я саном на сьогодні підготовлена для проведення великої кількості щеплень на добу.

"Я зроблю все можливе, щоб українці могли вакцинуватися, працювати і подорожувати", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, Верховна Рада України призначила заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я. Це призначення підтримали 262 народних депутати.

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Автор: Леся Лещенко