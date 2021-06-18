Наразі у Києві від коронавірусу наразі щепили майже 248 тис. осіб.

У Департаменті охорони здоров’я Києва звертають увагу, що у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15 вакцинують виключно вакциною CoronaVac, тож записуватися для отримання другої дози містянам, які вперше щепилися іншим препаратом, немає сенсу.

Як повідомляється на офіційному сайті Київської міської держадміністрації, мешканці міста, яких щеплено вакциною Covishield/AstraZeneсa, для ревакцинації мають звернутися до пункту щеплень у заклади охорони здоров’я.

Як зазначили в департаменті, є певна кількість людей, вакцинованих Covishield або AstraZeneсa, які приходять до МВЦ з метою ревакцинуватися. Між тим, таким містянам необхідно записатися до вакцинального пункту, відкритому на базі районних центрів медико-санітарної допомоги.

«Так само необхідно вчинити й тим, хто вакцинувався першою дозою CoronaVac у МВЦ. Для отримання другої радимо зателефонувати за номером, який вказано у пам’ятці, що видається при щепленні, та записатися на процедуру у медзаклад», - зазначається у повідомленні.

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Крім того, звертається увага, що свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 підписується лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров’я (п. 1 постанови Кабінету міністрів України від 16 червня № 611). Тож отримати його можливо саме в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу.

Вакцинація проти коронавірусу у Києві: що відомо

Сьогодні, 18 червня, Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у столиці від коронавірусу вже щепили майже 248 тис. людей, із них дві дози вакцини отримали понад 35 тис. осіб.

За вчора у Києві від COVID-19 вакцинували рекордну за всю вакцинальну кампанію кількість людей - 13 тис. 946. Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Зокрема, вчора у Центрі вакцинації від COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували 1 тис. 886 осіб.

«У центрі спочатку працювали 15 вакцинальних бригад. Проте містяни приходили не на свій час або нехтували можливістю записатися і цим створювали чергу. Тож Департамент охорони здоров’я Києва оперативно збільшив кількість бригад до 21. Центр вакцинації працюватиме і завтра до 14:00. Для того, щоб вакцинуватися у центрі, потрібно бути зареєстрованим у додатку «Дія», бажано підписати декларацію з сімейним лікарем – це значно скоротить час, який ви витратите на вакцинацію. Вакцинуватися можна буде в порядку «живої» черги», – зауважив Поворозник.

Він також розповів, що щеплювали вчора мешканців столиці, які зареєстровані у «Дії» або внесені до листків очікування комунальних закладів охорони здоров’я у вакцинальних пунктах, відкритих на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Їх попередньо запрошували на вакцинацію сімейні лікарі.

У таких пунктах вакциновано 3 тис. 716 людей.

«Ми продовжуємо вакцинувати і працівників освітньої галузі. За вчора їх щепили 1 тис. 633. Також учора вакцинувалися 2 тис. 146 медичних працівників. Триває і вакцинація соціальних працівників, учасників операції Об'єднаних сил та інших», – додав перший заступник голови КМДА.

Кличко нагадав, що через свята відбулися деякі зміни у роботі Центру вакцинації, створеного на базі Міжнародного виставкового центру.

"Центр приймав відвідувачів учора, працює сьогодні і працюватиме завтра, в суботу, до 14:00. Це пов’язано, по-перше, з тим, що минулими вихідними кількість охочих щепитися зменшувалася після обіду. Тож, маючи три вихідних дні, ми очікуємо ще меншу кількість людей. По-друге, треба дати перепочити нашим медикам, які працюють сім днів на тиждень. І по-третє, місто хоче протестувати роботу центру масової вакцинації саме у будні дні, аби з’ясувати доцільність його роботи протягом всього тижня", – зазначив Кличко.

Він нагадав, що через додаток Helsi.me кияни можуть записатися на конкретний день та час вакцинації.

"Це значно спрощує і скорочує процес вакцинації. Проте не всі кияни дотримуються запропонованих правил. І або нехтують можливістю записатися, або приходять не на свій час. Це створює черги та ажіотаж і заважає у спокійному робочому режимі щепити якомога більше людей", - пояснив мер.

Він звернув увагу, що процес проведення вакцинації також затримує відсутність декларації із сімейним лікарем.

"Наразі вакцинація тих, у кого підписана декларація, триває 5-7 хвилин, а тих, у кого такої декларації немає – 20-30 хвилин, бо треба заповнювати документи на місці. А це забирає час", - підкреслив міський голова.

Довідка УНІАН. 25 лютого у Києві розпочався процес вакцинації від COVID-19.

29 травня у Києві, в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15, відкрився великий Центр вакцинації проти COVID-19.

В центрі щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомлення, так і всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення. Пріоритет надається літнім людям.

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Автори: Інна Андаліцька, Наталя Нічишина