Також в Україні встановили новий добовий рекорд із кількості вакцинованих: 81 713 людини щеплено проти COVID-19 за вчора.

В Україні за добу виявили 967 нових випадків COVID-19. Серед нових хворих – 32 дитини та 6 медпрацівників. Також 2 312 пацієнти одужали, а 50 — померли від ускладнень.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

З підозрою чи підтвердженим діагнозом за вчора госпіталізували 585 людей.

Читайте такожМедики поскаржилися Ляшку на зарплати та невиплату "ковідних" коштів (фото)

Найбільше нових випадків виявили у Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 228 192 випадків зараження коронавірусом. З них 51 952 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 147 972 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 51 199 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 25 888, методом ІФА — 9 342. Також зробили 15 969 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 10,6 мільйона ПЛР-тестувань.

До слова, ВООЗ б'є на сполох через поширення індійського штаму коронавірусу. Штам COVID-19 "Delta", який вперше виявили в Індії поширився вже у 80 країнах і продовжує мутувати. Нові мутації можуть бути небезпечнішими за початковий варіант.

Водночас Кабінет Міністрів України скасував обмеження на в'їзд на територію України для осіб, які прибувають з Індії. Відповідну постанову №611 було оприлюднено на "Урядовому порталі". Так, з документа виключено пункт про заборону перетину державного кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території щонайменше сім днів впродовж останніх 2 тижнів. Ці обмеження діяли з 2 травня 2021 року.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

81 713 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 червня 2021 року - це новий рекорд з кількості вакцинованих за добу в Україні.

Одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані - 23 743 людини.

Протягом доби працювали 618 мобільних бригад та 964 пункти щеплення.

Станом на 17 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 707 599 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 652 055 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 989 398 щеплень.

Коронавірус в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко