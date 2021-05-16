Нерідко пацієнтам призначають засоби з недоведеною ефективністю та небезпечні крапельниці.

Деякі українські медики призначають пацієнтам з COVID-19 абсолютно неправильне лікування, яке може значно зашкодити організму. Передусім, це стосується антибіотиків, гормонів, імуномодуляторів, крапельниць.

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Як повідомляє ТСН, про це заявила медична експертка ЮНІСЕФ, лікарка-інфекціоністка Катерина Булавінова у розмові телеведучою з Марією Єфросиніною.

«Ми робимо щось не так. У нас цифри смертності дуже високі у досить молодому віці. Тому, мені здається, що дуже важлива дискусія, що ми як медична система може робити інакше, і що пацієнти можуть робити інакше", - зауважила Булавінова.

За словами Булавінової, під час лікування коронавірусу в Україні досі приймають велику кількість антибіотиків, які під час COVID-19 не є ефективними. Вона наголосила, що від них буде тільки шкода.

Деяким пацієнтам зарано призначають гормони, які дуже добре працюють під час коронавірусу, але призначивши їх не вчасно, шкодять. Досить часто траплфяються випадки, коли хворому потрібна киснева підтримка, але вчасно не вживаються заходи.

"Дуже багато застосовується засобів із недоведеною ефективністю, які, скоріше всього, можуть бути і шкідливі для таких пацієнтів. Це імуномодулятори, псевдопротивовірусні терапії, якісь божевільні крапельниці вдома. Цих пацієнтів взагалі не можна крапати, бо їх можна втопити, у буквальному сенсі, у них і так вражені легені", - наголосила експерт.

У разі, якщо лікар призначає подібні препарати, Булавінова радить уточнити в нього, чи дійсно вони потрібні.

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Автор: Дмитро Захаров