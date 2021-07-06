Зокрема, за добу у Києві виявили найбільше нових хворих - 197 осіб підхопили COVID-19.

За минулу добу в Україні виявили ще 541 випадок коронавірусу. Серед інфікованих 26 дітей та 11 медпрацівників. Також 266 пацієнтів госпіталізували, 1 086 — одужали, а 20 — померли від ускладнень.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в нас зафіксували понад 2,2 млн випадків зараження коронавірусом. З них більш як 52 тисячі людей померли від ускладнень захворювання, а понад 2,1 млн — одужали.

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За даними сайту Worldometer, станом на ранок вівторка, 6 липня, у світі було зафіксовано понад 184,9 мільйона випадків зараження коронавірусом. Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Водночас у ВООЗ заявили, що ситуація з поширенням коронавірусу в світі стабілізувалася "на дуже високому рівні". Ситуація краща, ніж кілька місяців тому.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 40 517 тестувань на коронавірус: методом ПЛР — 20 151, методом ІФА — 8 271. Також зробили 12 095 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели майже 11 мільйонів ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

73 234 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 липня 2021 року. Одну дозу отримали 25 552 людини, повністю імунізовані - 47 682 людини.

Протягом доби працювали 481 мобільна бригада, 1 128 пунктів щеплення і 7 центрів вакцинації.

Станом на 5 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 777 626 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 100 540 людей, з них отримали 1 дозу – 2 100 538 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 898 076 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 998 614 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко