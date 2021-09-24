За словами заступника міністра охорони здоров'я, Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області перебувають у ризику входження в "червону" зону.

Упродовж найближчих двох-трьох тижнів чотири регіони України можуть перейти в "червону" зону епідемічної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу.

"Кожен з регіонів переходить щонайменше в "жовтий" рівень епіднебезпеки. Але станом на 24 вересня, вже 9 регіонів демонструють ознаки "помаранчевого" рівня", - сказав він.

За словами Кузіна, Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області перебувають у ризику входження в "червону" зону.

"Ці регіони можуть перейти в "червону" зону протягом найближчих двох-трьох тижнів", - додав він.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби виявлено 9 тис. 058 нових випадків COVID-19. З коронавірусною хворобою було госпіталізовано 2 тис. 060 осіб, померли –140 хворих, одужали – 2 415 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

Автор: Леся Лещенко