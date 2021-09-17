Найбільше нових заражень за добу в Харківській, Львівській та Одеській областях.

Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на коронавірус – 6 624 нових випадки за добу. Серед інфікованих 677 дітей та 105 медпрацівників.

Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, також за останню добу госпіталізовано 1 тис. 568 осіб, зареєстровано 99 летальних випадків.

Добовий показник захворюваності один з найбільших з середини травня. 15 травня було зафіксовано 6796 інфікованих, після цього пішов спад.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 338 164 особи, з них 2 228 543 одужали, летальних випадків — 54750.

Нагадаємо, як писав УНІАН, на Волині виявлено чотири спалахи COVID-19 в освітніх закладах. Найбільше випадків коронавірусу виявили у дитсадку селища Турійськ (20 хворих), інформує канал Коронавірус у регіонах. Також спалахи виявили у трьох школах області. Повідомляється, що частина шкіл перейшла на дистанційне навчання.

Тест на коронавірус в Україні

За добу в Україні протестували методом ПЛР - 35 171 особа, методом ІФА - 8 230 осіб, експрес-тестами - 31 879 осіб.

Загалом за час пандемії в Україні проведено 12 412 498 ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

122 906 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 16 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані - 50 705 людей.

Протягом доби працювали 833 мобільні бригади, 2 884 пункти щеплення та 316 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 6 169 886 людей, з них отримали одну дозу – 6 169 884 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 229 655 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко