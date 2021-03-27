Співробітники МОЗ та ДСНС обговорили питання про перенесення мобільного госпіталю для надання допомоги хворим на COVID-19 з Івано-Франківській області до іншого регіону.

В українських лікарнях перебуває 43 тис. 585 пацієнтів з COVID-19, у польських - 26 тис. 511.

Читайте такожВ Україні за минулу добу проти COVID-19 щеплено майже 18 тисяч осіб, тоді як у світі - майже 13 мільйонівПро це у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що епідемічна ситуація не дозволяє втрачати жодного дня.

Ляшко повідомив, що в українських лікарнях для надання допомоги хворим на COVID-19 розгорнуто 74 тис. 927 ліжок, з яких 64 тис. 143 забезпечено можливістю надання кисневої терапії. На даний момент в лікарнях перебуває 43 тис. 585 пацієнтів з COVID-19.

"Для прикладу, в Польщі, де два останні дні кількість виявлених випадків на рівні 35 тис., для госпіталізації хворих відведено 35 тис. 444 ліжок (зайнято 26 тис. 511)", - написав він.

Ляшко повідомив, що сьогодні проведено оперативну нараду з колегами Державної служби з надзвичайних ситуацій, де йшлося про обмін досвідом розгортання та експлуатації мобільного шпиталю вперше в умовах реагування на біологічні загрози.

"Додатково обговорили зміну дислокації шпиталю, оскільки ситуація з навантаженням на систему охорони здоров’я в Івано-Франківській області стабілізувалась", - зазначив головний державний санітарний лікар.

При цьому він додав, що у той же час спостерігається зростання кількості госпіталізації у сусідніх областях та на півдні країни.

Ляшко також констатував, що динаміка випадків коронавірусної хвороби у світі знову показує тенденції до зростання.

Коронавірус в Україні

В Україні вчора було виявлено 17 тис. 424 нових випадки коронавірусної хвороби, госпіталізовано 4 тис. 747 осіб, померли 290 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Львівській (1 тис. 407), Одеській (1 тис. 282), Київській (1 тис. 273) Дніпропетровській (1 тис. 171), областях та Київ (1 тис. 226).

Сьогодні МОЗ віднесло до "червоної" зони Рівненську та Чернігівську області. Таким чином у цій зоні перебуває 13 регіонів - це Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Рівненська, Чернігівська, Черкаська, Чернівецька області.

Держкомісія з ТЕБ та НС з 29 березня вирішила встановити у Чернігівській області “червоний” рівень епідемічної небезпеки.

22 лютого в Івано-Франківській області співробітники ДСНС розгорнули мобільний госпіталь для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

19 березня глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що мобільний госпіталь з Івано-Франківської області за необхідності найближчим часом може бути перенесений в інше місце, у тому числі до Києва. За словами міністра, на Прикарпатті спостерігається стабілізація епідситуації.

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Автор: Надя Пришляк