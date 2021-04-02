Найвищий показник госпіталізацій хворих з коронавірусом у Хмельницькій області - 122,6 на 100 тис. населення, Житомирській - 117,9, місті Києві - 112,1, Вінницькій - 111,4 та Миколаївській областях - 107,3.

Показник госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 перевищено у 22 регіонах України.

Читайте такожВ Україні за минулу добу від COVID - 19 щепилися понад 19 тисяч осіб - МОЗПро це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ в Facebook.

«Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 22 регіонах. Найвищий показник у Хмельницькій області - 122,6 на 100 тис. населення, Житомирській - 117,9, місті Києві - 112,1, Вінницькій - 111,4 та Миколаївській областях - 107,3 (при визначеному показнику ≤60 на 100 тис. населення)», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом на 1 квітня найвищий показник завантаженості ліжок із киснем у Києві - 83,8%, Львівській і Миколаївській областях - 71,3%, Житомирській області - 70,9%, Київській - 68,9% (при визначеному показнику 65%).

Рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Україні зберігаються сталими: В 10 областях і столиці запроваджено червоний рівень епіднебезпеки; Херсонська область залишається в «жовтій» зоні; інші 13 областей - у «помаранчевій».

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу було зафіксовано 893 нових випадки коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 711 тис. 630 осіб, одужали - 1 млн 333 тис. 370 осіб. Летальних випадків зареєстровано 33 тис. 679. ПЛР-тестувань проведено 8 млн 238 тис. 849.

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Автор: Костянтин Гончаров