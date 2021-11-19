За минулу добу заразились коронавірусом 20 050 українців, а померли - 725. Найбільше нових інфікувань у Дніпропетровській області та в Києві.

В Україні за минулу добу, 18 листопада, виявили 20 050 випадків COVID-19. Відомо, що серед них 1 555 дітей та 331 медпрацівник. Від ускладнень захворювання померли 725 людей, а 22 304 - одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували 3 637 людей із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, але показники захворюваності та смертності тримаються на високому рівні. Однак одужань більше, ніж інфікувань.

Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (1 943) та Запорізькій (1 187) областях, а також у Києві (1 782).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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З початку пандемії в нас виявили 3 304 058 випадків COVID-19. З них 80 231 людина померла від ускладнень захворювання, а 2 726 521 — одужала.

Нагадаємо, чимало людей навіть після одужання від COVID-19, переживають так званий постковідний синдром, який на сьогодні включений у Міжнародну класифікацію захворювань. У МОЗ раніше пояснили, що таке ж це таке і як повернутись до звичайного життя після перенесеного коронавірусу.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Лабораторії зробили 111 735 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 55 244, методом ІФА — 14 346. Також зробили 42 145 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 15,4 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Також станом на сьогодні, 19 листопада, в Україні вже зробили понад 22 млн щеплень проти коронавірусу. За добу було вакциновано 294 320 осіб. З яких першу дозу вакцини отримали 102 857 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 191 463 людини.

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 людини, з них отримали одну дозу - 12 657 190, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 9 448 782 людини. У загальній кількості в країні вже проведено 22 105 972 щеплень.

У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський оголосив, що з 19 грудня повністю вакциновані українці зможуть отримати по тисячі гривень, зокрема через додаток "Дія".

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко