Навіть у тих, хто легко або безсимптомно переніс коронавірусну хворобу, може спостерігатись так званий "постковідний синдром" або "тривалий ковід".

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що таке постковідний синдром, і як повернутись до звичайного життя після перенесеного COVID-19.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

"Навіть у тих, хто легко або безсимптомно переніс коронавірусну хворобу, може спостерігатись так званий "постковідний синдром" або "тривалий ковід" (long COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що постковідний синдром може тривати від 5 до 12 тижнів або довше. Він характеризується різними клінічними проявами: слабкість, знесилення, тривалий кашель, задишка, втрата смаку та нюху, порушення сну та свідомості, тривожність, депресія, головний біль, суглобовий синдром, випадіння волосся, розлади ендокринної системи тощо.

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У МОЗ зауважують, що наразі не існує вичерпного переліку симптомів та станів, характерних для постковідного синдрому.

"Інструкції чи рецепта швидкого відновлення після перенесеного COVID-19 наразі немає. А особливо, якщо зважати на різний перебіг захворювання та індивідуальні особливості кожного пацієнта", - йдеться у повідомленні.

Водночас у МОЗ людям, які перенесли COVID-19, рекомендують дотримуватися режиму сну та збалансованого харчування, помірну фізичну активність, прогулянки на свіжому повітрі, вправи для тренування мозку та когнітивних здібностей.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 листопада, коронавірус в Україні знайшли у 20591 людини, госпіталізовано 3907 хворих, померли 752 особи.

Протягом минулої доби 297 тис. 832 людини були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 108 тис. 754 людини, повністю імунізовані – 189 тис. 078 осіб.

Зазначимо, що за статистикою більшість госпіталізованих з коронавірусом не робили щеплення проти цієї хвороби.

В Україні записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко