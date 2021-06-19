Вранці Україна знаходилась на 49 місці у світі за поширенням коронавірусу.

Станом на ранок 19 червня в Україні виявили ще 852 випадки інфікування коронавірусом. Серед підтверджених хворих 23 дитини та 41 медик.

Про це йдеться в опублікованих міністерством охорони здоров’я даних.

18 червня з ускладненнями госпіталізували 571 людину, водночас 2 736 хворих видужали. За добу зареєстровано 40 смертей.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 229 44 людини: 2 150 708 одужали, а 51 992 померли.

Читайте такожЕксперт про небезпеку "індійського" штаму COVID-19: заразніший і швидшийЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

За даними Worldometers, Україна знаходиться на 49 місці у світі – між Панамою і Німеччиною. Серед країн Європи Україна сьома.

8 523 людей у світі за добу померли. Україна за цим показником на 27 місці у світі і четверта в Європі.

Останнім часом в Україні помітно зменшилась кількість нових випадків коронавірусу, через що уряд пом’якшив карантинні обмеження – у всіх регіонах наразі встановлено «зелену зону».

Однак експерти кажуть, що вже невдовзі Україну може охопити нова хвиля вірусу – цього разу «індійського» штаму, що є у рази заразливішим й агресивнішим щодо людей. У НАН вважають, що небезпечний варіант COVID-19 може прийти з Росії через Донбас.

Коронавірус у Києві: що відомо

У Києві за минулу добу виявили 202 нових хворих на COVID-19, троє осіб померли. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Facebook.

Серед захворілих 123 жінки віком від 19 до 81 років, 75 чоловіків віком від 18 до 92 років, 2 дівчинки 10 і 17 років та 2 хлопчики - 12 і 16 років.

Учора внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби у столиці померли троє осіб, з початку пандемії - 5 тис. 171 особа.

До лікарень госпіталізували 25 хворих на COVID-19, а також 26 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужав минулої доби 181 житель столиці. Загалом коронавірус подолали 202 тис. 448 киян.

Найбільше випадків захворювання вчора виявили в Дарницькому (50), Дніпровському (25) та в Святошинському (22) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці зареєстровано 212 тис. 097 випадків COVID-19.

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Автори: Яна Ставська, Катерина Жирій