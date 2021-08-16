Вчора в Україні проти COVID-19 вакциновано 51 тис. 068 українців

В Україні вчора, 15 серпня, зафіксували 417 випадків коронавірусу, з них дітей – 31, медпрацівників – 10. Також 248 пацієнтів одужали, 14 — померли від ускладнень. Госпіталізували з підтвердженням чи підозрою на захворювання 433 людини.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 266 329 випадків інфікування. З них 53 269 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 197 075 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 30 798 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 10 238, методом ІФА — 1 551. Також зробили 7 282 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 11,6 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Вчора в Україні проти COVID-19 вакциновано 51 тис. 068 українців. Одну дозу отримали 31 тис. 675 людей, повністю імунізовані - 19 тис. 393 людини.

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Зазначається, що вчора протягом доби працювали: 307 мобільних бригад, 1009 пунктів щеплення, 346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 млн 722 тис. 695 людей, з них отримали одну дозу – 4 млн 722 тис. 693 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 млн 738 тис. 073 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 7 млн 460 тис. 766 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Лідія Селезньова