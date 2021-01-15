Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що заборони на продаж презервативів під час посиленого карантину в січні немає.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua.
За словами Ляшка, зараз засоби контрацепції можна придбати в аптеках.
"Покажіть мені цього супергіганта, будь ласка, який три тижні карантину ходить щодня купувати презервативи", - заявив він.
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Відповідаючи на питання, чому не можна продавати презервативи на касі в супермаркеті, головний санлікар пояснив: "Насправді презервативи належать як до засобів особистої гігієни, так і до виробів медичного призначення, під час карантину їх спокійно можна продавати в тому числі і на касі в супермаркетах. Заборони не існує".
Він допустив, що деякі супермаркети "перестаралися" в спробах виконати вимоги карантину.
Раніше у мережі показали, як в одному з супермаркетів Одеси "карантинні" обмеження на асортимент раптово торкнулися презервативів.
Локдаун в Україні: що відомо
- 9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року.
- Міністерство охорони здоров'я планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.
- У Кабміні кажуть, що посилений карантин спрямований знизити динаміку захворюваності на коронавірус та спокійно ввійти у процес вакцинації.
- За даними ЗМІ, карантинні обмеження в Україні будуть збережені після завершення січневого локдауну й триватимуть упродовж усього поточного року.
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