Ляшко сумнівається, що презервативи варто купувати щодня / УНІАН

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що заборони на продаж презервативів під час посиленого карантину в січні немає.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua.

За словами Ляшка, зараз засоби контрацепції можна придбати в аптеках.

"Покажіть мені цього супергіганта, будь ласка, який три тижні карантину ходить щодня купувати презервативи", - заявив він.

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Відповідаючи на питання, чому не можна продавати презервативи на касі в супермаркеті, головний санлікар пояснив: "Насправді презервативи належать як до засобів особистої гігієни, так і до виробів медичного призначення, під час карантину їх спокійно можна продавати в тому числі і на касі в супермаркетах. Заборони не існує".

Він допустив, що деякі супермаркети "перестаралися" в спробах виконати вимоги карантину.

Раніше у мережі показали, як в одному з супермаркетів Одеси "карантинні" обмеження на асортимент раптово торкнулися презервативів.

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Автор: Юрій Годован