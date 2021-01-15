Головний санлікар допускає, що не всі супермаркети вірно розтлумачили карантинні обмеження.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що заборони на продаж презервативів під час посиленого карантину в січні немає.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua.

За словами Ляшка, зараз засоби контрацепції можна придбати в аптеках.

"Покажіть мені цього супергіганта, будь ласка, який три тижні карантину ходить щодня купувати презервативи", - заявив він.

Читайте також"Стратегія боротьби": Шмигаль розповів, чому під час локдауну не продають шкарпетки

Відповідаючи на питання, чому не можна продавати презервативи на касі в супермаркеті, головний санлікар пояснив: "Насправді презервативи належать як до засобів особистої гігієни, так і до виробів медичного призначення, під час карантину їх спокійно можна продавати в тому числі і на касі в супермаркетах. Заборони не існує".

Він допустив, що деякі супермаркети "перестаралися" в спробах виконати вимоги карантину.

Раніше у мережі показали, як в одному з супермаркетів Одеси "карантинні" обмеження на асортимент раптово торкнулися презервативів.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

Міністерство охорони здоров'я планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.

У Кабміні кажуть, що посилений карантин спрямований знизити динаміку захворюваності на коронавірус та спокійно ввійти у процес вакцинації.

За даними ЗМІ, карантинні обмеження в Україні будуть збережені після завершення січневого локдауну й триватимуть упродовж усього поточного року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован