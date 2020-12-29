Лікаря з Одещини Володимира Теравського визнано найстаршим практикуючим хірургом України, його ім'я внесено в Книгу рекордів України.
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Як повідомив УНІАН представник національного проекту «Книга рекордів України», відповідний диплом 85-річному медику з міста Арциз вручили 28 грудня.
За його словами, 85-річний лікар Арцизької районної лікарні Теравський отримав диплом як найстарший в Україні практикуючий хірург.
Теравський за 60 років провів більше ніж 15 тисяч операцій і продовжує цим займатися.
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