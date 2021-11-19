За його словами, на найближчому засіданні уряду має бути ухвалено порядок процедури закупівлі.

Очікується закупівля від 130 до 190 кисневих станцій для "ковідних" лікарень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що на сьогодні вже розроблено порядок закупівлі таких кисневих станцій і він погоджений з Міністерством фінансів.

За його словами, цей документ передано на розгляд уряду і на найближчому засіданні має бути ухвалений.

"Попередньо ми очікуємо закупівлю на ці кошти від 130 до 190 кисневих станцій", - сказав Ляшко.

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Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Верховна Рада внесла зміни до бюджету на поточний рік, якими передбачено виділення додаткових 800 млн грн на проектування та встановлення кисневих станцій. 18 листопада Рада ухвалила закон, який дозволяє під час карантину проводити за спрощеною процедурою закупівлі по роботах та послугах, пов’язаних з проектуванням та встановленням кисневих станцій.

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Автор: Надя Пришляк