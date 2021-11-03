На думку міністра, це глузування над українськими медиками та родинами, які втратили своїх рідних через COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував акції та зібрання людей, які виступають проти вакцинації від коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це очільник МОЗ заявив під час брифінгу.

"Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які на жаль, втратили своїх рідних через COVID-19. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз", - сказав він.

Ляшко закликав не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах, користуватися лише перевіреною інформацією на сторінках МОЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада в Києві люди, які виступають проти обов’язкової вакцинації, перекрили вулицю Грушевського та Петрівську алею біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Протестувальники вимагають скасування карантинних правил, заборона примусової медицини та права людей.

Нагадаємо, за даними МОЗ за минулий тиждень 25-31 жовтня 93,2% госпіталізованих з COVID-19 громадян не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Автор: Леся Лещенко