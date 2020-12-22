Допомагають лікарням міста у забезпеченні киснем і металургійні комбінати.

У лікарнях України існує проблема з нестачею медичного кисню, що призводить до тяжких наслідків. Але існують міста, повністю забезпечені ним. Серед них - Маріуполь.Читайте такожУ Маріуполі хворим на COVID-19 постачають додатковий кисень - вони швидше йдуть на поправку

Про це повідомляє "Обозреватель". Видання зазначає, що в Маріуполі благодійники інвестують значні кошти в медустанови й закуповують обладнання: так, закуплено понад 20 тис. експрес-тестів на коронавірус, засоби індивідуального захисту для медиків, аналізатор проб у комплекті з тест-системою і боксом біобезпеки, а також інше обладнання, необхідне для проведення високоточних аналізів.

Допомагають лікарням міста в забезпеченні киснем і металургійні комбінати.

З початку року в Маріуполі облаштовано 343 точки прямої подачі кисню в медустановах міста. Інвестиції у будівництво кисневої інфраструктури в чотирьох лікарнях міста склали 26,5 млн грн.

Так, в листопаді 2020 року в медустанови Маріуполя одне з підприємств "Метінвесту" - меткомбінат імені Ілліча — доставив понад 59 тис.куб. м кисню на суму 3,2 млн грн.

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Автор: УНІАН