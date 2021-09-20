За словами головного державного санітарного лікаря, в Україні триває стрімке погіршення епідситуації.

Заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що понад 98% госпіталізованих з коронавірусною хворобою в останні три місяці не були вакциновані.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Зокрема, за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані.

"За даними Електронної системи охорони здоров’я, впродовж останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні - невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті, зробіть щеплення вже сьогодні", - заявив Кузін.

Він додав, що зараз триває стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась удвічі за минулий тиждень: з 3,3 тисячі за понеділок, 13 вересня, до понад 6 тисяч за п’ятницю, 17 вересня.

Читайте такожПонад сотня вагітних після щеплення хочуть по 100 тисяч, але обіцянка мера Франківська - жартУ зоні найвищого ризику тяжкого перебігу COVID-19 та смерті - люди старші 60 років, люди із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання, та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад, медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.

У МОЗ нагадують, що вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Коронавірус в Україні

За минулу добу, 19 вересня, в Україні зареєстрували 2 265 випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих 275 дітей та 22 медпрацівники. Госпіталізували до лікарень 1 255 людей. Від ускладнень хвороби померли 44 пацієнти. Натомість одужали - 565 людей.

Зокрема, найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстровано в Харківській (218), Чернівецькій (200), Одеській (182), Тернопільській (174) областях та Києві (183). Добовий показник захворюваності знизився після вихідних через меншу кількість тестувань - днем раніше виявили 3 983 інфікованих.

Від сьогодні, 20 вересня, карантин в Україні починає працювати за новими правилами. Зокрема, після виходу з "зеленої" зони вакциновані українці зможуть уникнути обмежень.

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Автор: Віталій Саєнко