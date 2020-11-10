На думку автора ініціативи Загіда Краснова, голови партії «Громадська сила», це має стимулювати місцеву владу виділяти більше коштів лікарням.

Сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов перебував із робочим візитом в Дніпропетровській області, де відбулося обговорення впровадження реформи страхової медицини.

Ідея полягає в тому, аби на державному рівні дозволити спів фінансування медичних закладів з державного та місцевих бюджетів. На думку автора ініціативи Загіда Краснова, голови партії «Громадська сила», це має стимулювати місцеву владу виділяти більше коштів лікарням. Таким чином, держава зможе взяти на себе фінансування так званого гарантованого пакету, в який входить екстрена медична допомога, а місцевий бюджет допоможе певним категоріям громадян отримувати медичну допомогу, яка не пов’язана з небезпекою життя. З боку Дніпропетровської влади вже надана попередня згода взяти участь в проекті.

«Ми зможемо на практиці випробувати всі юридичні та фінансові процедури цієї реформи. Дніпропетровщина має сильну медичну галузь, в тому числі кваліфікованих та досвідчених лікарів та госпітальну базу. Саме тому ми зможемо реалізувати цей пілотний проект на повну силу», - звернувся Загід Краснов до міністра.

Максим Степанов у свою чергу зазначив, що показовим буде, навіть, запровадження такої ініціативи у двох областях країни.

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Автор: УНІАН