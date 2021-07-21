Усі ліжко-місця у лікарнях для пацієнтів з коронавірусною хворобою забезпечують централізованою подачею кисню.

На Київщині для прийому хворих на COVID-19 визначені 13 медичних закладів. Також в області сьогодні почали працювати 11 центрів масової вакцинації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

"На момент, коли була попередня хвиля епідемії, в нас було визначено 29 закладів. В нас було майже 4 тис. готових ліжок, 95% з них були забезпечені киснем. На сьогодні у нас 13 таких лікарень, оскільки захворюваність є низькою. Вони повністю забезпечені киснем", - сказав він.

Він додав, що зараз продовжується робота із забезпечення ліжко-місць для хворих на COVID-19 централізованою подачею кисню.

"У нас є інформація по нових штамах коронавірусу щодо використання кисневих концентраторів. Виходячи з цього, ми далі продовжили роботу із забезпечення ліжок централізованим киснем. І ми доведено цю цифру до 100%. Найближчий часом наші ліжко-місця будуть забезпечені централізованим киснем. Ми готові, ми пройшли складну хвилю, витримали її досить достойно… Впевнені, що ми впораємося і з наступною хвилею", - запевнив Володін.

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Крім цього, він повідомив, що у зв’язку з початком 5-го етапу національної кампанії з вакцинації проти COVID-19 на території Київської області сьогодні почали працювати 11 центрів масової вакцинації.

Володін зазначив, що 5-й етап вакцинації означає, що тепер кожен бажаючий, не зважаючи на належність до групи професійного або медичного ризику, може захистити себе щепленням від коронавірусу, прийшовши до обраного пункту щеплення чи центру масової вакцинації.

"Відсьогодні на Київщині почали працювати 11 центрів масової вакцинації у 8 містах області: Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Обухові, Богуславі, Славутичі, Українці та Яготині. Також ми працюємо над тим, щоб сьогодні або завтра відкрити додаткові центри масової вакцинації. Зокрема, найближчими днями відкриють у Бучі та збільшать кількість ЦМВ у Білій Церкві. Такі центри в будні працюватимуть з 9 до 17.00 години, у вихідні – з 9 до 15.00", - повідомив Володін.

Перелік з адресами та телефонами центрів є на сайті КОДА, додав він.

"Записатися до центру масової вакцинації на щеплення можна онлайн через медично-інформаційну систему або за телефоном контакт-центру 0800 60 20 19", - уточнив голова КОДА, додавши, що на цей же номер можна телефонувати, щоб записати на вакцинацію трудовий колектив.

Володін повідомив, що наразі в області щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca); CoronaVac, яка розроблена китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та Moderna.

Експерти прогнозують нову хвилю розповсюдження COVID-19 в Україні вже цього місяця. За оцінками аналітиків, Україна зараз у зоні прямого ризику спалаху COVID-19, незважаючи на стабільний спад захворюваності.

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Автор: Інна Андаліцька