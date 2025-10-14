Міністр розповів про сигнали від бізнесу про те, що в окремих галузях є певні складнощі з тим, щоб набрати людей на роботу.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів про те, на скільки масштабна зараз проблема виїзду за кордон молоді, особливо молодих хлопців.

"Ми не бачимо критичного відтоку. Ми аналізували надану статистику Державної прикордонної служби і не бачимо критичного збільшення виїздів. По-перше, ми бачимо сезонний фактор. Із настанням осені починається навчання, посилюються бізнес-процеси. Хтось, можливо, давно мав якісь плани виїхати на навчання, чомусь навчитися і повернутися реалізувати себе в Україні", - сказав він в інтерв'ю РБК-Україна.

Міністр наголосив, що спортивна діяльність безпосередньо пов'язана із виїздами за кордон, бо це участь у міжнародних змаганнях та навчально-тренувальних зборах.

"Ми проаналізували статистику виїздів спортсменів у цьому та минулому році. Взяли для порівняння два тижні в серпні і два тижні у вересні. Навіть минулого року, коли ще не було жодних послаблень виїзду - вже тоді було збільшення виїздів у вересні втричі. Восени завжди починається спортивний сезон, ігри, кубкові, чемпіонати. Восени це оживає, починається рух і активізується ця логістика", - зазначив Бідний.

Він розповів про сигнали від бізнесу про те, що в окремих галузях є певні складнощі з тим, щоб набрати людей на роботу.

"Ми це враховуємо, але поки критичної ситуації не бачимо. Ми маємо робити все для того, щоб молода людина мала можливість реалізувати себе в Україні - побудувати тут кар'єру і побудувати ту країну, в якій вони хочуть жити. Саме молодь має стати основою відновлення, і це ті люди, які будуть жити в цій країні", - сказав міністр.

Чиновник стверджує, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за кордон виїхало 1,7 мільйона молодих людей:

"Багато з них - це ті, хто виїхали на навчання і не міг повернутися в Україну без ризику потім не виїхати назад навчатися. Такі люди поїхали вчитися, і не могли приїхати до батьків на канікули, зустрітися з друзями в Україні тощо. Рішення про те, що молодь 18-22 років зможе вільно перетинати кордон - це можливість для них сьогодні вільно себе почувати, вільно повертатися, їздити додому, бачити, що тут все дуже непогано. Бачите, що тут є нові можливості. Це і пільгове кредитування на житло, і студентські гранти на навчання, і гранти на відкриття бізнесу".

Він вважає, що реалізувати себе в Україні набагато легше, ніж за кордоном, де усталені соціальні ролі.

"Там ніколи не буде українцям таких можливостей для самореалізації та кар'єри, як в Україні. Ми навпаки кажемо: "Повертайтеся. Повертайтеся з навичками, з європейською освітою. Будуйте організації, створюйте стартапи", - додав міністр.

Виїзд молоді за кордон - думка військового

Підполковник Кирило Верес, командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2" заявив, що у питанні дозволу на виїзд з України хлопців віком 18-22 роки потрібно пам’ятати, що це майбутній мобілізаційний ресурс. Він зазначив, що він з цим "і погоджується, і не погоджується".

