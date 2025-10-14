Україна в найближчі роки може стати потужним центром оборонної промисловості.

Європа може багато чому навчитися у України, коли йдеться про оборонні технології. Про це в своєму інтерв’ю УНІАН розповіла віцепрезидентка Єврокомісії Генна Віркунен.

Вона зазначила, що в Європі вже діють спільні збройові проєкти, як, до прикладу, BraveTech EU. За її словами, у цій програмі європейці використали уроки, винесені з української державної програми підтримки інноваційних розробок у галузі озброєння Brave1.

"‎І там ми також ділимося досвідом і шукаємо можливості, як ми можемо співпрацювати зі стартапами, особливо в тих сферах, на яких ми зараз дуже зосереджуємося – звичайно, це дрони та засоби протидії дронам", ‎– говорить Генна Віркунен.

Віцепрезидентка зазначила, що цього тижня у Європейській комісії ухвалять Дорожню карту оборонної готовності до 2030 року, де східний фланг буде виступати одним із пріоритетних напрямків. Його частиною буде так звана "стіна дронів", покликана боротися із російськими БПЛА.

"Ми також прагнемо співпраці, наприклад, у сфері роботизованих транспортних засобів, які, як я вважаю, були ретельно випробувані в Україні. А також, наприклад, у галузі кібербезпеки, де ми дуже тісно співпрацюємо з Україною, та у сфері радіоелектронної боротьби", – вважає Генна Віркунен.

Віцепрезидентка нагадала, що Європа вже запустила інструмент SAFE із кредитом у розмірі 150 мільярдів євро для держав-членів ЄС, який можна використовувати для підтримки нашої країни.

"І вже 13 наших держав-членів у своєму першому виступі заявили, що також використовуватимуть це фінансування для України", – додала Генна Віркунен.

Експорт української зброї – головне

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запускає "керований експорт" зброї. Йдеться про зразки, які вироблені в достатній кількості. За виручені кошти передбачається фінансувати виробництво дефіцитних видів озброєнь.

На думку фахівців, наша країна має надлишок дронів, який можна експортувати. Виробляти дрони на експорт українська оборонка може почати вже у цьому році.

Передбачається, що вітчизняні зразки можуть зацікавити західні країни, зокрема, Сполучені Штати Америки. Не виключено, що зброю також будуть експортувати в країни Африки та Латинської Америки.

