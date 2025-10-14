Із січня 2026 року українці зможуть користуватись послугою Roam like at Home так само, як і країни Європейського Союзу.

Україна має шанс інтегруватися до європейського ринку цифрових послуг раніше, ніж до інших секторів економіки Європейського Союзу.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла віцепрезидентка Єврокомісії Генна Віркунен.

За її словами, одним із яскравих прикладів стане угода про роумінг. З січня 2026 року українці зможуть користуватись послугою Roam like at Home так само, як і країни Європейського Союзу.

"Також ми зараз працюємо над цифровими гаманцями, тому що Україна також дуже просунута в цій сфері цифрової інфраструктури. Наступного року ми матимемо цифрові гаманці у всіх європейських країнах. Зараз ми також працюємо над забезпеченням взаємодії між цими системами", - сказала Віркунен.

Вона відмітила, що окремий напрямок співпраці між Україною та Євросоюзом - кібербезпека.

"Наступного тижня ми знову проведемо кібердіалог між Європейським Союзом та Україною. Ми маємо бути готовими до різних загроз, оскільки бачимо, що кібератаки все частіше стають не поодинокими, а великими потоками, які одночасно завдають шкоди дуже різним службам", - повідомила віцепрезидентка ЄК.

За її словами, Єврокомісія готова включити Україну до Резерву кібербезпеки Євросоюзу.

"Це означає, що наша галузь і наші провідні експерти з кібербезпеки зможуть допомогти в складних ситуаціях. Зараз тривають переговори, щоб ми могли остаточно досягти угоди з цього питання. Це дуже важлива частина нашої загальної безпеки сьогодні", - додала вона.

Роумінговий безвіз з Європою - останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські оператори у знак солідарності почали надавати українцям на території держав-членів ЄС тимчасові пільгові умови в користуванні зв’язком.

Європейська комісія через війну в Україні кожен рік схвалювала продовження ще на 12 місяців тимчасової угоди про роумінг між європейськими та українськими телекомунікаційними операторами, яка забезпечує біженцям з України можливість залишатися на зв'язку.

Проте вже з 1 січня 2026 року Україна повноцінно інтегрується до єдиної зони роумінгу з Євросоюзом Roam like at home. Це дозволить українцям дзвонити, надсилати SMS-повідомлення та користуватися мобільним інтернетом з українських телефонних номерів у 27 країнах ЄС без додаткових витрат.

