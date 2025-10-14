Після того, як президенту США все ж вдалося домогтися миру на Близькому Сході, вся увага опиниться навколо України.

Президент США Дональд Трамп проголосив тріумф свого підходу "мир через силу" в Газі, намагаючись визначити свою доктрину врегулювання найскладніших світових конфліктів.

Трамп нагадав, як Гілларі Клінтон, його суперниця на виборах 2016 року, попереджала, що він втягне Америку в ядерну війну, оскільки занадто запальний. Натомість, за словами американського лідера, він завжди був противником воєн і постійно прагнув укладати угоди, пише The Times.

На доказ він навів не тільки мирний план щодо Гази, а й перспективу ширшого близькосхідного миру, включно з Іраном, а також сім інших мирних угод - від Вірменії та Азербайджану до Індії та Пакистану.

Принцип "Америка насамперед" і його неприязнь до міжнародних структур на кшталт НАТО і ООН змушували багатьох вважати, що його президентство призведе до відходу США зі світової арени. Однак він ризикнув викликати невдоволення своєї бази MAGA, витративши політичний капітал на створення широкої коаліції країн, щоб підштовхнути ХАМАС та Ізраїль до припинення вогню, пише ЗМІ

Повідомляється, що, хоча Трамп часом мстивий до внутрішніх супротивників, він виявився не настільки запальним, як попереджала Клінтон. Один епізод з його промови в Кнесеті показав, як він вміє використовувати це на свою користь. Президент США назвав Марко Рубіо потенційно "найкращим державним секретарем в історії". Потім нагадав, що під час праймеріз Республіканської партії 2016 року вони запекло змагалися:

"Він був жорстким, злим. Хто б міг подумати, що це станеться, Марко, вірно? А тепер я кажу, що він увійде в історію як найбільший".

У матеріалі йдеться, що готовність Трампа "забувати старі образи", коли це йому вигідно, є ключем до його здатності укладати угоди. Він показав це, простягнувши руку Ірану, подякувавши за підтримку угоди щодо Гази і заявивши, що США та Іран зрештою прийдуть до миру.

"Ми готові, коли ви будете готові, і це буде найкраще рішення, яке Іран коли-небудь ухвалював - і це станеться. Рука дружби і співпраці простягнута. Повірте, вони хочуть укласти угоду", - зазначив Трамп.

Мир на Близькому Сході

Критики стверджують, що Трамп зробив недостатньо для зміцнення перемир'я в Газі, яке дісталося йому у спадок, а потім надав Ізраїлю занадто велику свободу дій після його зриву 18 березня. Десятки тисяч жителів Гази загинули, перш ніж було досягнуто остаточної угоди, підкреслюють журналісти.

Американський лідер сказав, що цю угоду не можна було укласти раніше, поки Ізраїль за підтримки США не продемонстрував, що значить військова сила, а його команда не створила міжнародну коаліцію, необхідну для дійсно міцного врегулювання.

Ключовим кроком стало 22 червня, коли США знову продемонстрували свою військову міць - коли США "знищили ядерний потенціал Ірану".

"Миру було досягнуто страшною ціною: після вбивства ХАМАСом 1300 ізраїльтян і загибелі, за даними контрольованого ХАМАСом МОЗ Гази, 67 000 осіб унаслідок ізраїльської військової операції. Таким чином, доктрина Трампа "мир через силу" в цьому випадку зажадала величезних руйнувань, щоб переконати обидві сторони в безглуздості продовження війни", - йдеться в матеріалі.

В інших випадках загрози економічних санкцій і тарифів з боку США виявлялися достатніми, щоб змусити укласти угоди. Але залишається питання, чи зможе "мир через силу" змусити замовкнути гармати в Україні.

Чи можна домогтися миру в Україні

Дорогою до Ізраїлю Трамп підтвердив, що говорив із президентом України Володимиром Зеленським про можливу передачу Україні американських крилатих ракет Tomahawk. На цей крок його попередник Джо Байден не наважувався, побоюючись спровокувати Москву.

Це показує, що доктрина Трампа передбачає рівень гри на межі, з яким багато президентів не почувалися б комфортно.

Повідомляється, що, зіткнувшись із найбільшим у світі ядерним арсеналом Росії, США доведеться різко посилити коаліційний тиск і економічні заходи, щоб змінити курс Кремля. Трамп визнав силу ядерної логіки.

Його готовність надати Україні додаткове озброєння - лише частина головоломки, але головний урок "миру в Газі" полягає в широкій коаліції, створеній проти ХАМАС. Американські гроші допомогли побудувати цей альянс завдяки бізнес-угодам Трампа по всьому Близькому Сходу, що забезпечило підтримку економічно потужних держав Перської затоки.

"Ми зупинили країну №1 - спонсора тероризму [Іран] - на шляху до володіння найнебезпечнішою зброєю у світі. Подумайте: якби ми цього не зробили, над цією угодою нависла б темна хмара. І, по-перше, вона взагалі не відбулася б, тому що інші арабські та мусульманські держави просто не відчули б себе комфортно, укладаючи ту угоду, яку ми маємо зараз. Хіба не так?", - сказав Трамп.

Трамп і питання війни в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами президента США, було б добре укласти мирний договір з Іраном, але перед цим варто "розібратися з Росією". Він зазначив, що врегулювати війну в Україні виявилося набагато складніше, ніж конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Крім того, Трамп назвав політика, який може допомогти у припиненні війни в Україні. У нього нібито є перевага завдяки хорошим стосункам з російським лідером Володимиром Путіним.

