У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували дві групи сірих куріпок, які нещодавно тут були рідкими гостями. Як повідомили у пресслужбі установи, цікавих птахів "спіймав" на фото Сергій Домашевський у Луб’янському природоохоронному науково-дослідному відділенні.

"Днями наші фахівці спостерігали одразу дві групи сірих куріпок на території Луб’янського ПНДВ - по 15 і 19 особин в кожній. В осінній період вони збираються у невеличкі зграйки, шукаючи тепло й поживу серед полів та узлісь. Ледь помітні на тлі опалого листя, вони тихо та впевнено готуються до зими", - йдеться у повідомленні.

За словами науковців, ці милі птахи мають чимало природних ворогів, які полюють на суходолі та у повітрі. Водночас найнебезпечніше для них – холодна зима, коли важко знайти їжу. Тоді куріпки стають легкою здобиччю для хижаків.

Нагадаємо, нещодавно науковці повідомляли, що у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику мешкають куріпки, які нещодавно тут були рідкістю. Сіра куріпка обирає відкриті простори, зокрема, луки, перелоги, покинуті села. Наразі чисельність цих птахів у зоні Чорнобиля різко зросла і виводки трапляються часто, іноді по 20–25 пташенят у групі.

Як писав УНІАН, в районі Чорнобильської АЕС мешкає щонайменше 120 коней Пржевальського - це єдиний на планеті вид справжніх диких коней, який дивом зберігся донині. Вони стали символом відродження природи Чорнобильської зони.

