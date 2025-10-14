У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: свіжий курс долара і євро на 14 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 14 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 48,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився і становить 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 14 жовтня, також залишився незмінним і складає 48,78 гривні.

Нацбанк встановив на 14 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,61 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 1 копійку.

По відношенню до євро гривня також дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,13 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 2 копійки.

Директорка департаменту казначейських операцій та член правління Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що долар і євро в жовтні залишаться у прогнозованому діапазоні. При цьому для інвестицій, за її словами, можливі альтернативні способи збереження коштів - внутрішні ОВДП чи короткострокові гривневі депозити.

