Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери.

В Україні оголосили війну спам-дзвінкам. Кожен українець може звернутися до свого оператора та заблокувати номер, з якого здійснювався дзвінок.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні правила набули чинності 2 жовтня - і вже заблоковано тисячі спам-номерів", - заявив Федоров.

Зазначається, що спам-дзвінки - це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу.

Куди звертатися, якщо дзвонять спам-дзвінками

Тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок:

Vodafone - у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

Kyivstar - у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу;

LifeCell - у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Також можна поскаржитися на гарячу лінію Уряду (1545) або залишити заявку на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

"Залишайте заявки та допомагайте операторам боротися зі спамерами", - додав міністр.

Звʼязок в Україні - останні новини

3 жовтня повідомлялося, що в Україні можуть повноцінно впровадити технологію нового покоління звʼязку 5G тільки після завершення воєнного стану. Цьогоріч планують протестувати технологію у Львові, Харкові та Бородянці.

У серпні стало відомо, що в Україні протестували новітню супутникову технологію Starlink Direct to Cell, яка дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.

