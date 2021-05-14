Сьогодні на Львівщині стартує проект "Стоп меланома".

На Львівщині з початку 2021 року виявили 130 випадків меланоми шкіри.

Про це повідомила під час брифінгу експерт департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА з дерматовенерології Орися Сизон.

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14 травня на Львівщині стартує проект "Стоп меланома". Упродовж тижня мешканці області можуть безкоштовно обстежити новоутворення на шкірі. Обстеження проводитимуть в усіх дерматологічних закладах Львова.

Довідка УНІАН. Меланома - злоякісна пухлина, яка розвивається з меланоцитів (пігментні клітини, що продукують меланіни). Пухлина переважно локалізується в шкірі, значно рідше в сітківці ока, на слизових оболонках (порожнина рота і носа, періанальної і вульвовагінальної областях) тощо. Меланома розповсюджується через лімфу і кров майже в усі органи.

Ранні ознаки захворювання можна виявити за правилом АККОРД:

А — Асиметрія – умовно проведена вісь через родимку поділяє її на дві нерівні половини,

К — Край — нерівний, рваний або розмитий край родимки,

К – Кровоточивість,

О — Окрас – вкраплення, гранули або прожилки сірого, чорного, рожевого кольорів,

Р — Розмір – чим більший розмір родимки, тим вищий ризик її переродження, хоча маленький розмір також не виключає можливості розвитку пухлини,

Д — Динаміка – збільшення розміру, товщини, зміни кольору, кровоточивість, кірочки на поверхні.

Упродовж акції "Стоп меланома" за 12 років обстежили близько 500 тисяч населення України, виявили 1500 випадків меланоми та 4500 раків шкіри.

За даними ВООЗ, щорічно у всьому світі реєструється приблизно 48 000 смертей, пов'язаних з меланомою.

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Автор: Вікторія Гордієнко