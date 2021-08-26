Експерти прогнозують, що далі події розвиватимуться за "жовтим" сценарієм або близьким до нього.

У Київській школі економіки (KSE) очікують, що у першій половині вересня Україна вийде із зеленого рівня епідемічної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Україна після зростання показників починає показувати такий невеличкий тренд на спадання - насправді це не спадання, а вплив святкових та вихідних днів… Тобто стабілізації ситуації насправді немає. Проте ми бачимо від тижня до тижня, що в Україні погіршується коефіцієнт виявлення випадків: він поступово наближається до відмітки у 4%. Після того країна перетне цю межу, то вона може перейти від зеленого рівня у жовтий, помаранчевий та червоний рівні", - розповів він.

Читайте такожУ червні смертність від коронавірусу знизилася майже в 4 рази - ОpendatabotЗа даними KSE, наразі в Україні спостерігається невеликий спад рівня госпіталізацій - у 2%, однак на це вплинули вихідні та святкові дні, коли госпіталізують менше.

"Після цього ця статистика нормалізується, тому очікуємо, що Україна найближчими днями знову перейде у плюс, тобто до зростання рівня госпіталізацій. Але варто зазначити, що це зростання сповільнюється. Якщо ще два-три тижні тому ми говорили про 17-19% зростання, то зараз - 5%. Це дуже хороший знак, адже зростання продовжується, але сповільнюється. Якщо сповільнення зростання продовжиться, то ми перейдемо до плато", - пояснив експерт.

Ганиченко наголосив, що наразі зайнятість "ковідних" ліжок продовжує зростати. Зокрема, спостерігається помітне збільшення рівня зайнятості реанімаційних ліжок, однак ці темпи є невисокими.

"Коефіцієнт виявлення випадків наближується до граничного значення у 4%. І якщо це значення буде перевищено протягом принаймні трьох днів, то тоді можна буде говорити про вихід України із зеленого рівня епідемічної небезпеки. Поки що регіонам ще далекувато до червоного рівня, але жовтий та помаранчевий рівні вже дуже близько практично для кожного регіону. Тому ми очікуємо, що вже в першій половині вересня Україна вийде із зеленого рівня епідемічної небезпеки", - повідомив він.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE підкреслив, що у найближчі два-три тижні - до середини вересня - залежно від показників у конкретних регіонах будуть встановлені більш посилені обмеження жовтого, помаранчевого та червоного рівнів.

Водночас, показники смертності від COVID-19 в Україні все ще залишаються на плато - 26 померлих на добу.

Передбачається, що найближчим часом смертність почне виходити на підвищені показники.

"Це буде як реакція на зростання госпіталізацій, які ми спостерігаємо понад місяць... Але ми не очікуємо якогось різкого зростання рівня смертності. Це буде або плато, або невеличке поступове зростання, яке відповідатиме зростанню госпіталізацій", - пояснив він.

За словами Ганиченка, наразі тенденції поширення коронавірусної інфекції в Україні є відносно позитивними, тому у KSE прогнозують, що далі події розвиватимуться за "жовтим" сценарієм або близьким до нього.

"Але спалах ми вже очікуємо найближчим часом", - уточнив експерт.

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Автор: Антоніна Доломанжи