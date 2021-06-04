Минулих вихідних в Україні розпочали роботу масові центри вакцинації населення.

Цими вихідними Центри масової вакцинації від COVID-19 працюватимуть у 10 містах України.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я на сторінці в соцмережі, минулих вихідних в Україні розпочали роботу масові центри вакцинації населення.

Цими вихідними 5-6 червня центри працюватимуть у:

м. Київ, на базі Міжнародного виставкового центру

м. Львів, на базі стадіону "Арена Львів"

м. Одеса, на базі ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, ЗОШ "Кримська"

м. Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка

м. Полтава, на базі Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

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м. Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант"

м. Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь"

м. Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради

м. Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат"

м. Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.

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Автор: Ірина Погоріла