Нову партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.

У Міжнародний аеропорт "Бориспіль" в рамках глобальної ініціативи COVAX прибула партія вакцин AstraZeneca від COVID-19, вироблена в Італії.

Про це УНІАН повідомили в представництві Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Зокрема, 705 тис. 600 доз вакцини доставив ЮНІСЕФ в Україну у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca. Зокрема, медиків та працівників закладів охорони здоров’я, учасників операції Об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком понад 65 років. Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, і громадські діячі.

У зв'язку з цим, від імені COVAX ЮНІСЕФ закуповує і постачає лише ті вакцини від COVID-19, що відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ. У рамках COVAX Україна отримує ці вакцини безоплатно.

"Ми раді, що дедалі більше людей в Україні отримують захист від такої смертельно небезпечної інфекції як COVID-19. Ми також вітаємо відкриття великих центрів вакцинації від СOVID у Києві, Львові і Одесі і сподіваємося, що це дасть змогу людям отримати щеплення швидко і безпечно", - йдеться в повідомленні.

Це уже четверта поставка вакцин від COVID-19 в Україну в межах COVAX - глобальної ініціативи, що об’єднала уряди, організації у сфері охорони здоров’я, виробників, науковців, приватний сектор, громадянське суспільство та благодійників, щоб забезпечити рівний доступ до вакцин від COVID-19 для всіх країн.

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Зазначається, що поставки вакцин різних виробників в рамках COVAX продовжаться, і очікується, що до кінця 2021 року дозволять охопити щепленнями до 20% населення України - 8 млн людей.

Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Віталій Саєнко