У жінки не відразу діагностували захворювання, спочатку її лікували від коронавірусу.

Медики у Волинській області виявили випадок небезпечного інфекційного захворювання – туляремії. Місцева мешканка захворіла після укусу овода.

Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Інцидент стався в селі Садів Луцького району. Комаха вкусила жінку, коли вона пасла корів.

За словами медиків, у пацієнтки спочатку піднялася температура і виник озноб, тому її лікували від коронавірусу, але її стан погіршувався. На третю добу у жінки почервоніло і припухло місце укусу, а також з'явився біль в суглобах і збільшилися шийні та пахові лімфатичні вузли. Після чого інфекціоністи запідозрили туляремію та провели необхідні аналізи. У лабораторії підтвердили діагноз.

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Лікарі запевнили, що в поточному році це перший випадок небезпечної інфекційної хвороби в регіоні.

"Серед населення проведено роз'яснювальну роботу щодо заходів боротьби з мішкоподібними гризунами та попередження укусів кровосисних комах під час проведення сільгоспроботи тощо", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Туляремія - це гостра природно - вогнищева інфекційна хвороба. Вона характеризується лихоманкою, появою бубон і ураженням шкіри, очей, мигдалин, легенів та інших органів.

Переносником інфекції є різні види гризунів, в тому числі ондатри, зайці, водяні щури, полівки, хом'яки, миші, а також домашні тварини - свині, вівці, велика рогата худоба. Серед тварин хвороба розносячи кровоссальні комахи.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Запоріжжі підтверджено захворювання на ботулізм у двох людей, які вживали в'ялену рибу. Зараз вони перебувають у важкому стані, без свідомості в реанімації.

Автор: Анастасія Горбачова