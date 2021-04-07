У Дніпрі почастішали випадки госпіталізації дітей з коронавірусом.

У Дніпрі в міській клінічній лікарні № 6 рятують 7-річного хлопчика з коронавірусом. Він потрапив до медзакладу з важким ураженням легень.

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"7-річний хлопчик потрапив до лікарні з двосторонньою ковідною пневмонією. Він майже тиждень цілодобово перебував на апараті ШВЛ. Дитина поліпшила свій стан і починає одужувати", - розповіла Чергинець, передає ТСН.

За її словами, в Дніпрі почастішали випадки госпіталізації дітей з коронавірусом. За перші три місяці цього року в медзакладі вже пролікували більше дітей, ніж за весь минулий рік. Діти мають важкий перебіг хвороби. Наразі в медзакладі перебувають 34 дитини з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

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Автор: Ірина Погоріла