Дітей доставили із села Фонтанка.

В Одесу з передмістя госпіталізували 13 дітей з прийомної сім'ї, інфікованих COVID-19.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні оперативного штабу повідомила директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко.

За її словами, із села Фонтанка Одеської області в дитячу МКЛ №3 доставлено 7 дітей із прийомної сім'ї з підозрою на коронавірус.

«Усім зробили швидкі тести - діагноз підтверджений, діти госпіталізовані. З 11 по 12 квітня надійшло ще шестеро дітей з цієї ж сім'ї...» - розповіла Якименко.

Вона зазначила, що загалом із цієї родини госпіталізовано 13 дітей. Інформацію про них передали в амбулаторію села Фонтанка й Одеський обласний лабораторний центр МОЗ.

Коронавірус в Одеській області

За інформацією лабораторного центру, на ранок 12 квітня в Одеській області зареєстровано 120 тис. 867 випадків COVID-19, з них 56 тис. 487 - у жителів Одеси.

За останню добу у регіоні зафіксовано 443 нових випадки COVID-19, серед них 207 - в одеситів.

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Автор: Лариса Козова