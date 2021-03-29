Керівництво лікарні, своєю чергою, запевняє, що невдоволення умовами виказують ті, кому було оголошено догани.

Працівники «ковідної» реанімації обласної лікарні у Житомирі вимагають звільнення головного лікаря. Кажуть, що у закладі дефіцит кисню, нема медикаментів для хворих, а лікарям не виплачують обіцяних доплат.

Читайте такожСтрашно за хід пандемії вдома: лікар порівняв лікування хворих на COVID-19 в Італії та УкраїніАдміністрація закладу мовляв усі ці проблеми замовчує, а лікарів, які ризикують про це сказати у голос – цькують, йдеться у сюжеті ТСН.

На мітинг під стінами закладу зібралося 30 медиків - усі з реанімації, де лікують «ковідних» тяжкохворих пацієнтів. Вони розповідають, що у відділенні не дотримуються протоколів лікування хворих, катастрофічно не вистачає кисню і керівництво лікарні не вирішує цю проблему. Медики кажуть, що цього ранку пацієнти задихалися і вони нічим не могли їм зарадити, бо концентраторів не було.

«У нас кисень сьогодні на одиниці, потрібно, щоб було хоча б три одиниці, тому що апарати не спрацьовують, хворі лежать сині, немає машини, щоб вивезти трупи хворих, у нас трупи померлих людей стоять до ранку у відділеннях, серед інших живих хворих. Ми звертаємося на колінах, ми стоїмо на колінах, ми просимо міністра охорони здоров'я, перевірки», - каже завідувачка відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської обласної лікарні Олена Шевчук.

Медики вимагають саме фінансової перевірки закладу. Куди йдуть виділені на боротьбу з коронавірусом гроші. Кажуть, намагалися питання і кисню і ліків піднімати перед керівництвом, але марно. А ще розповідають, що начебто не отримують доплат в обіцяному розмірі і компенсацій, якщо інфікувався коронавірусом на роботі.

«За лютий місяць я отримав 6,5 тис. за лікування хворих на коронавірус. Хтось собі уявляє працювати в костюмах, надавати важкохворим допомогу. Жодному працівнику закладу не видали компенсацію, що він захворів тут», - додає анестезіолог Житомирської обласної лікарні Дмитро Третьяк.

Головний лікар до протестувальників не вийшов. Але повідомив, що мовляв, на акцію вийшли незадоволені, які напередодні отримали догани за невиконання службових обов'язків. Водночас офіційна позиція лікарні така: усі звинувачення медиків там заперечують, і щодо дефіциту кисню, і щодо виплат.

Про ситуацію в лікарні вже знає керівництво області, саме облраді підпорядковується ця лікарня, що насправді сталось у закладі, посадовці обіцяють прокоментувати згодом.

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Автор: Ірина Погоріла