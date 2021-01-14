До наявних 25 позицій, що внесені до переліку, додано ще 3 – "Варфарин" (антикоагулянт), "Ніфедипін" (антигіпертензивний препарат) та "Ацетилсаліцилова кислота" (антиагрегант).

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку лікарських засобів, вартість яких повністю або частково відшкодовується за програмою "Доступні ліки", додавши 3 нових препарати.

Читайте такожУ "Медзакупівлях" розказали про формування ціни на вакцину від коронавірусу для України

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, про це заявила під час брифінгу перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

"З огляду на значне поширення неінфекційних хвороб, серед яких перше місце посідають серцево-судинні захворювання, МОЗ розширює доступ пацієнтів до первинної та вторинної профілактики, а також лікування серцево-судинних захворювань. На державному рівні пацієнтам забезпечується відшкодування лікарських засобів за програмою "Доступні ліки", і до наявних 25 позицій, внесених до переліку, ми додали ще 3 – "Варфарин" (антикоагулянт), "Ніфедипін" (антигіпертензивний препарат), "Ацетилсаліцилову кислоту" (антиагрегант)", - повідомила Садов‘як.

***Програма "Доступні ліки" реалізується згідно з затвердженим переліком лікарських засобів для лікування неінфекційних захворювань. В рамках програми передбачено реімбурсацію, механізм відшкодування державою вартості лікарських засобів для пацієнтів, які страждають від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу.

Доступні ліки: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко