Два дні поспіль столиця України, як й інші регіони, потерпає від крижаних дощів.

За минулу добу, 10 грудня, в Києві через ожеледицю травмувалось понад 160 людей.

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Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник прес-служби департаменту охорони здоров’я КМДА.

З них – 150 дорослих і 13 дітей, уточнили в адміністрації.

За словами кореспондентки ТСН, наразі в Києві відновився рух транспорту, на одній з найбільш жвавих вулиць – Олени Теліги – автомобілі їдуть вільно по обидві смуги.

Негода в Києві: що відомо

Два дні поспіль столиця України, як й інші регіони, потерпає від крижаних дощів, що під дією низької температури перетворили дороги й тротуари на ковзанки. Через складну метеорологічну ситуацію на ранок, 11 грудня, в Києві спостерігалися аварії, затори, затримки руху громадського транспорту.

Як зазначили в КК «Київавтодор», опади тривали до 06:00 ранку за температури близько -1°С. Тож доводилось обробляти одні й ті ж ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів. Мокрий сніг із магістральних вулиць прибирали за допомогою колон спецтехніки.

Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту.

Загалом із початку негоди дорожники використали 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піщано-соляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.

Хідники біля кафе, ресторанів, магазинів зобов’язані обробляти самі підприємці. Тож міська влада звернулася до них із закликом не нехтувати правилами благоустрою міста й виконати обробку протиожеледними засобами.

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Автор: УНІАН