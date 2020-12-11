Ковзанка для людей та машин: як комунальники рятують ситуацію у Києві
За минулу добу, 10 грудня, в Києві через ожеледицю травмувалось понад 160 людей.
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Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник прес-служби департаменту охорони здоров’я КМДА.
З них – 150 дорослих і 13 дітей, уточнили в адміністрації.
За словами кореспондентки ТСН, наразі в Києві відновився рух транспорту, на одній з найбільш жвавих вулиць – Олени Теліги – автомобілі їдуть вільно по обидві смуги.
Негода в Києві: що відомо
- Два дні поспіль столиця України, як й інші регіони, потерпає від крижаних дощів, що під дією низької температури перетворили дороги й тротуари на ковзанки. Через складну метеорологічну ситуацію на ранок, 11 грудня, в Києві спостерігалися аварії, затори, затримки руху громадського транспорту.
- Як зазначили в КК «Київавтодор», опади тривали до 06:00 ранку за температури близько -1°С. Тож доводилось обробляти одні й ті ж ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів. Мокрий сніг із магістральних вулиць прибирали за допомогою колон спецтехніки.
- Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту.
- Загалом із початку негоди дорожники використали 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піщано-соляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.
- Хідники біля кафе, ресторанів, магазинів зобов’язані обробляти самі підприємці. Тож міська влада звернулася до них із закликом не нехтувати правилами благоустрою міста й виконати обробку протиожеледними засобами.
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